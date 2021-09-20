РИАМО - 20 сен. Кандидат от партии «Единая Россия» Ирина Роднина набирает 38,75% голосов после обработки 69,81% протоколов УИК на выборах в Госдуму, передает корреспондент РИАМО.

Роднина избирается по Дмитровскому одномандатному избирательному округу №118.

Борис Надеждин от «Справедливой России - За правду» набирает 17,13% голосов. На третьем месте – кандидат от КПРФ Алексей Корнев – 13,01%. Об этом сообщается на табло в инфоцентре ЦИК.

Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября. В Подмосковье также прошли выборы в Мособлдуму и выборы в органы местного самоуправления в Химках, Дубне, Протвине, Егорьевске, Луховицах, Лотошине и Лобне.

По данным ЦИК, лидером на выборах в Мособлдуму после обработки 77,54% протоколов УИК остается ЕР.