РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 сен. Сотрудники 201-й пожарно-спасательной части Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли выбраться из лесного массива двум потерявшимся жительницам Балашихи, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

18 сентября в Единую службу экстренной помощи системы-112 поступило сообщение от 63-летней женщины, которая сообщила, что она вместе со своей 69-летней знакомой вечером пошла гулять в лесной массив в районе улицы Твардовского микрорайона Южный. Зайдя в глубь леса, женщины не заметили, как стемнело, они потеряли ориентацию и заблудились.

«Прибыв к месту, где женщины вошли в лес, спасатели связались с ними по телефону, по геолокации определили их координаты и приступили к поискам. Через 40 минут поисков спасатели, постоянно подававшие звуковые сигналы, вышли к заблудившимся женщинам и вывели их из леса. Медицинская помощь не потребовалась», - сказал старший смены спасателей Олег Калмыков.