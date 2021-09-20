РИАМО - 20 сен. Кандидат от партии «Единая Россия» Вячеслав Фомичев после обработки 75,29% протоколов УИК набирает 49,18% голосов избирателей на выборах в Госдуму, передает корреспондент РИАМО.

Фомичев избирается по Балашихинскому одномандатному избирательному округу №117.

Кандидат от КПРФ Олег Зверев набирает 14,88%. Дмитрий Шинкарев от партии «Справедливая Россия - За правду» получает 10,70%.

Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября. В Подмосковье также прошли выборы в Мособлдуму и выборы в органы местного самоуправления в Химках, Дубне, Протвине, Егорьевске, Луховицах, Лотошине и Лобне.

Ранее председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов сообщал, что выборы в Подмосковье прошли честно и открыто, с традиционно высокой явкой избирателей.