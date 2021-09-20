РИАМО - 20 сен. По температурным показателям сентябрь 2021 года в Москве претендует на звание самого холодного за 25 лет, а может быть и за всю историю метеонаблюдений. Этот месяц в среднем холоднее нормы на 1,8 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

В понедельник температура воздуха в столице ниже климатической нормы на 4-5 градусов. В самом холодном сентябре (в 1993 году) расхождение с нормой составляло 4,5 градуса. В 1997 году – 2,5 градуса.

До конца недели ситуация не улучшится. Во вторник в столице ожидается облачная, дождливая и ветреная погода с порывами до 12-15 м/с. Ночью температура воздуха составит 4-6 градусов тепла в Москве и 3-8 градусов тепла в области. Днем в столице воздух прогреется до 7-9 градусов тепла, а в Подмосковье будет только 4 градуса тепла.

Среда будет хмурой, хотя и менее ветреной. Порывы северо-восточного ветра ограничатся 5-10 м/с. Ночью в столице будет 5-7 градусов тепла, в Подмосковье – 3-8 градусов тепла. Днем в городе воздух прогреется до 7-9 градусов, а в Подмосковье – до 6-11 градусов тепла.

23 и 24 сентября синоптики обещают небольшие дожди. Четверг по температуре будет схож со средой, а в пятницу немножко потеплеет. Днем температура составит 8-13 градусов тепла, ночью – 4-9 градусов.