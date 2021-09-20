РИАМО - 20 сен. Бесплатными пересадками на наземном городском транспорте Москвы воспользовались 1,4 млн раз за две недели. Пересадки на наземном транспорте становятся бесплатными, если подключить транспортную карту к приложению «Метро Москвы», сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«Уже две недели в Москве действуют бесплатные пересадки на наземном городском транспорте. Такое решение принял мэр Москвы (Сергей Собянин - ред.), чтобы сделать поездки по городу более удобными для пассажиров. Всего за это время было совершено 1,4 миллиона бесплатных пересадок», - сказал заместитель мэра Москвы, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Он отметил, что пересадки на наземном транспорте становятся бесплатными, если подключить транспортную карту к приложению «Метро Москвы». Опция действует в течение 90 минут с момента начала поездки.

Пересадки на наземном транспорте в Москве стали бесплатными с 1 сентября 2021 года.