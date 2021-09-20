РИАМО - 20 сен. Александр Коган от «Единой России» набирает 38,08% голосов после обработки 86,43% протоколов УИК по Серпуховскому одномандатному избирательному округу №126 на выборах в Госдуму, передает корреспондент РИАМО.

На втором месте идет Андрей Черепенников от КПРФ (19,82% голосов), на третьем – Дмитрий Калинин от ЛДПР (7,14%).

Выборы в Госдуму проходили в течение 3 дней: с 17 по 19 сентября. После обработки 86,37% протоколов УИК на выборах в Госдуму по федеральному округу партия «Единая Россия» получила 49,78% голосов избирателей, второе место у КПРФ – 19,59%, третье получила ЛДПР – 7,52%.

В Подмосковье также прошли выборы в Мособлдуму и выборы в органы местного самоуправления в Химках, Дубне, Протвине, Егорьевске, Луховицах, Лотошине и Лобне.