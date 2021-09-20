РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 20 сен. Вечер русского романса «Храни меня, мой талисман» состоится в Историко-краеведческом музее «Усадьба Фряново» в Щелкове 25 сентября в 16:00, сообщается в группе музея в соцсети «ВКонтакте».

В концерте примут участие солисты народного оперного театра «Родник» Галина Андросова (сопрано) - дипломант Всероссийского конкурса исполнителей русского романса «Романсиада без границ», Ольга Бут (сопрано) - лауреат областного конкурса вокального искусства «Алябьевский соловей» и Михаил Ковалев (фортепиано) - лауреат всероссийских конкурсов, композитор.

Стоимость билетов: 300 рублей - полный, 150 - льготный. Записаться на концерт, а также узнать всю подробную информацию можно по телефонам: 8(496)563-53-40 и 8(926)967-97-87.