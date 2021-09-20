РИАМО - 20 сен. Полицейские задержали в подмосковном Домодедове троих 20-летних уроженцев одной из республик ближнего зарубежья, подозреваемых в сбыте крупной партии героина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

«В ходе личного досмотра задержанных полицейскими обнаружена и изъята металлическая банка, в которой находилось 116 свертков с порошкообразным веществом. <...> Изъятый порошок является наркотическим средством - героином», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).

Двоих молодых людей заключили под стражу, третьего поместили под домашний арест.