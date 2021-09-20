РИАМО - 20 сен. За прошедшую ночь в разных районах Москвы выпало от 5 до 22 мм осадков, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

За ночь больше всего осадков выпало в Зеленоградском административном округе.

Дожди продолжаются и в понедельник. Возможно выпадение до 8 мм осадков, а также порывистый ветер до 17 м/с.

Несмотря на непогоду, городские системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. На улицах Москвы дежурят 300 бригад и около 290 единиц техники «Мосводостока».

Рекомендуется соблюдать осторожность на улице: не укрываться под деревьями и не парковать под ними автомобили.