РИАМО - 20 сен. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о нарушении АО «ГЖЭУ-4» закона о закупках, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление ФАС России по Московской области поступила жалоба от аудиторской фирмы «Уральский союз» на действия (бездействие) заказчика - АО «ГЖЭУ-4» - при проведении конкурса в электронной форме на оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020, 2021, 2022 годы.

Ведомство признало жалобу обоснованной. АО «ГЖЭУ-4» выдали обязательное для исполнения предписание, с ним компания не согласилась и обратилась в суд.

Арбитражный суд столицы отказал «ГЖЭУ-4» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.