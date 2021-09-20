РИАМО - 20 сен. По результатам обработки 77,54% протоколов протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) на выборах депутатов Московской областной думы по единому округу по-прежнему лидирует партия «Единая Россия», у нее 44,34%, передает корреспондент РИАМО.

Судя по данным на табло в инфоцентре ЦИК РФ, на втором месте по числу голосов остается КПРФ – 19,86%. У ЛДПР набрано 8% голосов, у партии «Справедливая Россия - За правду» – 7,02%. «Новые люди» набирают 5,42%, Партия пенсионеров – 4,44%, «Коммунисты России» – 2,27%, партия «Зеленые» – 1,90%, «Яблоко» – 1,77%, «Родина» – 1,40%.

Выборы в России проходили в течение 3 дней – с 17 по 19 сентября. В Подмосковье выбирали депутатов Госдумы, Мособлдумы, а в 7 муниципалитетах прошли выборы в органы местного самоуправления.

В Мособлдуму депутатов выбирают по смешанной системе: 25 кандидатов по партийным спискам и 25 – по одномандатным округа.