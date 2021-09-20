РИАМО - 20 сен. Сергей Пахомов от «Единой России» набирает 40,1% голосов по Сергиево-Посадскому одномандатному избирательному округу №125 на выборах в Госдуму после обработки 68,52% протоколов УИК, передает корреспондент РИАМО.

На втором месте идет Татьяна Ордынская от КПРФ с 16,45% голосов, на третьем – Андрей Мардасов от партии «Справедливая России – За правду» с 15,14% голосов. Об этом свидетельствуют данные табло в инфоцентре ЦИК.

Выборы в Госдуму проходили в течение 3 дней: с 17 по 19 сентября, в них приняли участие 14 партий. Выборы проходили по смешанной избирательной системе – по партийным спискам и одномандатным округам.

В Подмосковье также прошли выборы в Мособлдуму и выборы в органы местного самоуправления в Химках, Дубне, Протвине, Егорьевске, Луховицах, Лотошине и Лобне.

В регионе работало более 4 тыс. избирательных участков.