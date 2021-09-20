РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 сен. Команда гимнасток из Подольска стала серебряным призером соревнований по художественной гимнастике «Крымчанка», сообщается в группе «МУ СШОР «Лидер» в соцсети «ВКонтакте».

С 15 по 19 сентября в городе Алушта прошли крупные соревнования по художественной гимнастике «Крымчанка». Команда школы «Лидер» тренера Аллы Феофилактовой заняла второе место по 1-му разряду.

Призерами стали Ангелина Романчева, Варвара Дидюк, Анастасия Мельникова, Марина Татарчук, Ульяна Пчелинцева, Ирина Коровкина.

Администрация школы поздравила гимнасток и их тренера.