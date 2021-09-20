РИАМО - 20 сен. Самовыдвиженец Дмитрий Певцов лидирует после обработки 98,48% протоколов в одномандатном округе №200 на выборах в Госдуму в Москве, передает корреспондент РИАМО.

Певцов избирается по Медведковскому одномандатному избирательному округу.

Актер набрал 38,32% голосов избирателей. Следом идет член КПРФ Денис Парфенов с 26,12%. На третьем месте разместился представитель «Справедливой России – За правду» Юрий Загребной, он набирает 8,11%.

В Москве 17-19 сентября прошли трехдневные выборы в Госдуму, в ряде районов – в столичный парламент, а в районе Щукино – выборы муниципальных депутатов.

Также в столице проходило электронное голосование. За 3 дня в онлайн-голосовании приняли участие 1 ‍943 ‍590 человек.