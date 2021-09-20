РИАМО - 20 сен. В столице в ближайший час с сохранением до 10 часов 21 сентября ожидаются ветер с порывами до 17 м/с и дождь, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

В непогоду москвичей призвали к внимательности на улице.

Водителям рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров. Кроме того, не стоит парковать автомобили под деревьями.

Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, нельзя укрываться под деревьями.

Воздух в Москве в понедельник прогреется до +7 градусов. Погода в столице в начале недели будет холодной, дождливой и ветреной.

Погода в Московском регионе в сентябре 2021>>