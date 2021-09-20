РИАМО - 20 сен. Кандидат от партии «Единая Россия» Денис Майданов после обработки 96,31% протоколов УИК набирает 40,3% голосов избирателей на выборах в Госдуму по Одинцовскому одномандатному избирательному округу №122, передает корреспондент РИАМО.

От КПРФ 19,06% набирает Сергей Теняев. Дмитрий Пархоменко от ЛДПР набирает 6,54%. Об этом свидетельствуют данные табло в инфоцентре ЦИК.

Выборы в Госдуму проходили в течение 3 дней: с 17 по 19 сентября. После обработки 86,37% протоколов УИК на выборах в Госдуму по федеральному округу партия «Единая Россия» получила 49,78% голосов избирателей, второе место у КПРФ – 19,59%, третье получила ЛДПР – 7,52%.

В Подмосковье также прошли выборы в Мособлдуму и выборы в органы местного самоуправления в Химках, Дубне, Протвине, Егорьевске, Луховицах, Лотошине и Лобне.