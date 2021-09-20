РИАМО - 20 сен. Рабочая группа Архитектурной комиссии Подмосковья одобрила проектное решение торгово-развлекательного центра, который появится на территории бывшей печатной фабрики в Электростали. О промышленном прошлом площадки напомнят фасады из красного клинкера в сочетании с металлом, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Здание общей площадью 6,2 тыс. кв. м будет располагаться в центральной части Электростали, на территории бывшей печатной фабрики, преобразованной в офисно-торговый комплекс. Главный вход будет ориентирован в сторону ул. Мира, при этом коммерческий фронт первого этажа – кафе и магазины – имеют доступ непосредственно с улицы и с площади у администрации города. В ходе реализации проекта будет создано порядка 200 новых рабочих мест», – сказал министр правительства региона по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Стилистическое решение здания увязано с существующей застройкой. Прямоугольный объем образуют 2 массивных нижних этажа из кирпича и надстроенный над ними легкий остекленный верх. Композицию завершает мощный выступающий карниз. Портальной нишей подчеркнут главный вход в ТРЦ, обращенный к площади у здания кинотеатра «Современник».

«Для фасадного решения выбрана характерная для промышленного стиля лофт строгая сетка с большим процентом остекления и присущее ему сочетание материалов – красноватого клинкера и металла, подчеркивающих вертикальные членения. Остекление первого этажа позволяет добиться прозрачности и проницаемости здания. Важно, что образ здания сохраняет «память места» и напоминает о фабричной истории территории», – отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Концепция здания предусматривает на фасаде специальные места для размещения рекламных конструкций. На прилегающей территории в рамках проекта выполнят комплексное благоустройство, в том числе появится наземный паркинг на 204 машино-места.