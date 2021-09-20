РИАМО - 20 сен. По итогам обработки 87,76% протоколов УИК по Подольскому одномандатному избирательному округу №124 Вячеслав Фетисов от «Единой России» набирает 44,47% голосов, передает корреспондент РИАМО.

Борис Иванюженков от КПРФ набирает 20,78% голосов, Олег Бондаренко от «Справедливой России – За правду» – 6,98% голосов. Об этом свидетельствуют данные на табло в инфоцентре ЦИК.

Выборы в Госдуму проходили в течение 3 дней: с 17 по 19 сентября, в них приняли участие 14 партий. Выборы проходили по смешанной избирательной системе – по партийным спискам и одномандатным округам.

В Подмосковье также прошли выборы в Мособлдуму и выборы в органы местного самоуправления в Химках, Дубне, Протвине, Егорьевске, Луховицах, Лотошине и Лобне.