РИАМО - 20 сен. Самовыдвиженец Анатолий Вассерман снова занял первое место в Преображенском одномандатном округе №205 в Москве на выборах в Госдуму, набрав 33,69% голосов после обработки 99,20% протоколов УИК, передает корреспондент РИАМО.

На втором месте расположился член партии КПРФ Сергей Обухов с 24,15%. Третье место заняла Алена Попова из «Яблока», набрав 6,92% голосов. Об этом свидетельствуют данные табло инфоцентра ЦИК России.

Ранее Вассерман уступал в лидерстве Обухову: коммунист взял 30,49% голосов, тогда как у ученого было 28,20%.

В Москве 17-19 сентября прошли трехдневные выборы в Госдуму, в ряде районов – в столичный парламент, а в районе Щукино – выборы муниципальных депутатов.

Также в столице проходило электронное голосование. За 3 дня в онлайн-голосовании приняли участие 1 ‍943 ‍590 человек. Итоговая явка зарегистрированных избирателей составила 96,5%.