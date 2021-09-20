РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 сен. В подмосковной Балашихе 22 сентября пройдет мини-ярмарка вакансий, посетить мероприятие смогут все желающие, кто ищет или желает сменить работу, сообщил «РИАМО в Балашихе» директор центра занятости населения городских округов Балашиха и Реутов Осман Османов.

«22 сентября с 10:00 до 12:00 в нашем центре занятости населения мы проведем мини-ярмарку вакансий для граждан, ищущих работу или желающих сменить место занятости», – сказал Османов.

В программе: прямой диалог с работодателями, оперативный подбор места работы, консультации специалистов центра занятости населения о возможностях профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.

В мероприятии примут участие около 7 работодателей Балашихи и Реутова. Они представят вакансии в сфере производства, складирования и логистики, торговли и предоставления услуг.

«Гражданам будут предложены вакансии электронного банка вакансий ЦЗН – более 3 тыс. наименований. Кроме того, если у посетителей ярмарки возникнут вопросы по составлению резюме, прохождению собеседования с работодателями, по регистрации и постановке на учет в качестве безработных, работе с единой цифровой платформой в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России», они смогут получить консультации наших специалистов», – заключил Османов.

Мини-ярмарка вакансий пройдет с соблюдением всех противоэпидемических требований и строгих мер безопасности по адресу: Балашиха, ул. Советская, 3А, центр занятости городских округов Балашиха и Реутов.