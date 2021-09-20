РИАМО - 20 сен. РЖД предоставят 6 земельных участков для строительства железнодорожной инфраструктуры на Киевском направлении в Москве, все они находятся в районе Очаково-Матвеевское, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что землю передадут инвестору ДКРС-Москва, который является филиалом ОАО «РЖД». Общая площадь участков составит 0,49 га.

Компания получит их в аренду на 6 лет под проектируемые объекты, необходимые для создания четвертого главного пути на участке Москва - Сортировочная – Киевская – Апрелевка.

В настоящее время все участки свободны от объектов капитального строительства.