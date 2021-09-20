РИАМО - 20 сен. Столичная прокуратура инициировала проведение проверки после того, как в московскую больницу поступил 15-летний избитый подросток, сообщает пресс-служба ведомства.

В медучреждение мальчик поступил в понедельник. Он рассказал, что побои ему причинил одноклассник на перемене.

По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

На месте находится чертановский межрайонный прокурор Максим Щербаков.