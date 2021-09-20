РИАМО - 20 сен. Выборы в Москве прошли в соответствии с законодательством Российской Федерации, они были прозрачными и демократичными, сообщил председатель ЦИК Армении Тигран Мукучан.

«Деятельность комиссий отвечала требованиям гласности, открытости. Они осуществляли свои функции в соответствии с избирательным законодательством РФ. <...> Нами не выявлены существенные нарушения, которые повлияли бы на свободу волеизъявления избирателей во время голосования. Выборы прошли с соблюдением профилактических мер против пандемии Covid-19», – сказал Мукучан.

По его словам, выборы были свободными и прозрачными. Каждый избирательно мог голосовать за своего кандидата, что позволяет признать выборы демократичными и справедливыми.

«Считаем, что выборы депутатов в Государственную думу <...> проведены в соответствии с Конституцией и избирательным законодательством Российской Федерации», – добавил Мукучан.

Он пожелал успехов избранным депутатам и народу России.

Представители Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) также отметили высокий уровень организации выборов в России в целом.

В Москве 17-19 сентября прошли выборы в Госдуму, в ряде районов – в столичный парламент, а в районе Щукино – выборы муниципальных депутатов. В некоторых регионах, в том числе в Москве, у избирателей была возможность проголосовать дистанционно.