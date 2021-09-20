РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 сен. Олимпийский чемпион Никита Нагорный из подмосковного Красногорска стал мужчиной года по версии журнала GQ, сообщается на официальном сайте издания.

В списке также олимпийские чемпионы Альберт Батыргазиев, Максим Храмцов, Владислав Ларин, Евгений Рылов.

«Конечно, я даже представить не мог, что когда-нибудь окажусь на сцене ежегодной премии «GQ Мужчины года» и выиграю, тем более два года подряд», - написал Нагорный в своем Instagram-аккаунте.

Российский гимнаст завоевал золото на Олимпиаде в Токио. Нагорный также является трехкратным чемпионом мира, восьмикратным чемпионом Европы, серебряным призером летних Олимпийских игр 2016 года.

Международная федерация гимнастики (FIG) назвала в честь спортсмена сложный элемент - тройное сальто назад согнувшись.