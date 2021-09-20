РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 сен. Фестиваль «Сырная гонка», который проводят в подмосковном Красногорске, получил награду всероссийского конкурса «Торговля России», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Минпромторг подвел итоги конкурса «Торговля России», главной задачей которого является выявление и популяризация передового отраслевого опыта и лучших практик многоформатной торговли в стране.

«Сырная гонка» в Красногорске получила награду в номинации «Лучший торговый фестиваль».

Всероссийский конкурс «Торговля России» впервые состоялся в 2018 году.