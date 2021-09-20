РИАМО - 20 сен. Кандидат от партии «Единая Россия» Вячеслав Фетисов после обработки 57,31% протоколов УИК набирает 43,28% голосов избирателей на выборах в Госдуму, передает корреспондент РИАМО.

Фетисов избирается по Подольскому одномандатному избирательному округу №124.

Кандидат от КПРФ Борис Иванюженков набирает 21,10%. От «Справедливая Россия – за правду» Олег Бондаренко набирает 7,27%. Об этом свидетельствуют данные табло в инфоцентре ЦИК.

Выборы в Госдуму проходили в течение 3 дней: с 17 по 19 сентября. В Подмосковье также прошли выборы в Мособлдуму и выборы в органы местного самоуправления в Химках, Дубне, Протвине, Егорьевске, Луховицах, Лотошине и Лобне.