РИАМО - 20 сен. Около 2 тыс. сотрудников и военнослужащих регионального управления Росгвардии вместе с представителями полиции обеспечивали охрану общественного порядка на избирательных участках в Подмосковье с 17 по 19 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии

Накануне трехдневного голосования межведомственные комиссии, в состав которых входили представители Росгвардии, осмотрели участки, оценив организацию мест для голосования и хранения документации.

Во время голосования маршруты патрулирования вневедомственной охраны скорректировали так, чтобы они проходили максимально близко к избирательным участкам.

В период трехдневного голосования в Подмосковье не было выявлено нарушений общественного порядка.