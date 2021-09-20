РИАМО - 20 сен. Кандидат от партии «Единая Россия» Денис Майданов после обработки 76,85% протоколов УИК набирает 38,42% голосов избирателей на выборах в Госдуму, передает корреспондент РИАМО.

Майданов избирается по Одинцовскому одномандатному избирательному округу №122.

От КПРФ 20,19% набирает Сергей Теняев. Александр Кумохин от партии «Справедливая Россия — за правду» набирает 6,67%.

Выборы в Госдуму проходили в течение 3 дней: с 17 по 19 сентября. В Подмосковье также прошли выборы в Мособлдуму и выборы в органы местного самоуправления в Химках, Дубне, Протвине, Егорьевске, Луховицах, Лотошине и Лобне.