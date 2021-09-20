РИАМО - 20 сен. Кандидат от партии «Единая Россия» Геннадий Панин после обработки 56,50% протоколов УИК набирает 53,76% голосов избирателей на выборах в Госдуму, сообщает корреспондент РИАМО.

Панин избирается по Орехово-Зуевскому одномандатному избирательному округу №123.

Дмитрий Аграновский от КПРФ набирает 20,23%. От ЛДПР Михаил Демидовский набирает 5,14%.

Выборы в Госдуму в России проходили в течение 3 дней: с 17 по 19 сентября. В Подмосковье также прошли выборы в Мособлдуму и выборы в органы местного самоуправления в Химках, Дубне, Протвине, Егорьевске, Луховицах, Лотошине и Лобне.