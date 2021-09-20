РИАМО - 20 сен. В столице за минувшие сутки выявили еще 2469 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в городе было зарегистрировано 1 604 249 случаев заражения, сообщает столичный оперштаб.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин напомнил горожанам о том, что соблюдение эпидемиологических мер безопасности позволит снизить риск заражения. Уделять внимание своему здоровью особенно важно в осенний период – сезон ОРВИ и гриппа.

Защитить себя от коронавируса и гриппа можно с помощью прививки. Бесплатно пройти вакцинацию и ревакцинацию можно в одном из московских пунктов, в том числе в городских поликлиниках.

В России за минувшие сутки зарегистрировали 19 744 новых случая коронавирусной инфекции. Умерли 778 человек. Побороть болезнь смогли 11 992 пациента.

Всего с начала пандемии в стране было выявлено 7 294 672 случая заражения. Выздоровели 6 510 674 человека. Жертвами болезни стали 198 996 заболевших.

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