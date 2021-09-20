РИАМО - 20 сен. Кандидат от партии «Единая Россия» Ирина Роднина набирает 33,38% при обработке 29,92% протоколов избирателей на выборах в Госдуму, передает корреспондент РИАМО.

Роднина избирается по Дмитровскому одномандатному избирательному округу №118.

Борис Надеждин от «Справедливой России - за правду» набирает 18,28% голосов, а кандидат от КПРФ Алексей Корнев – 14,16%.

Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября. В Подмосковье также прошли выборы в Мособлдуму и выборы в органы местного самоуправления в Химках, Дубне, Протвине, Егорьевске, Луховицах, Лотошине и Лобне.