РИАМО - 20 сен. Кандидат от партии «Единая Россия» Роман Терюшков после обработки 57,07% протоколов УИК набирает 41,09% голосов избирателей на выборах в Госдуму, передает корреспондент РИАМО.

Терюшков избирается по Люберецкому одномандатному избирательному округу №121.

От КПРФ 21,25% набирает Олег Емельянов. Сергей Журавлев от партии «Справедливая Россия — за правду» набирает 9,37%.

Выборы в Госдуму проходили в течение 3 дней: с 17 по 19 сентября. В Подмосковье также прошли выборы в Мособлдуму и выборы в органы местного самоуправления в Химках, Дубне, Протвине, Егорьевске, Луховицах, Лотошине и Лобне.