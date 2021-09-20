РИАМО - 20 сен. Кандидат от партии «Единая Россия» Никита Чаплин после обработки 66,05% протоколов УИК набирает 43,83% голосов избирателей на выборах в Госдуму, передает корреспондент РИАМО.

Чаплин избирается по Коломенскому одномандатному избирательному округу №119.

От КПРФ 17,34% набирает Дмитрий Кононенко. Маргарита Семенова от партии «Справедливая Россия — за правду» набирает 7,21%. Об этом свидетельствуют данные в инфоцентре ЦИК России.

Выборы в Госдуму проходили в течение 3 дней: с 17 по 19 сентября. В Подмосковье также прошли выборы в Мособлдуму и выборы в органы местного самоуправления в Химках, Дубне, Протвине, Егорьевске, Луховицах, Лотошине и Лобне.