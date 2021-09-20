РИАМО - 20 сен. Единоросс Сергей Колунов после обработки 49,07% протоколов УИК набирает 39,26% голосов избирателей на выборах в Госдуму, передает корреспондент РИАМО.

Колунов избирается по Красногорскому одномандатному избирательному округу №120.

Глеб Пьяных от партии «Справедливая Россия — за правду» набирает 11,87%. От КПРФ 10,56% набирает Константин Черемисов.

Выборы в Госдуму проходили в течение 3 дней: с 17 по 19 сентября. В Подмосковье также прошли выборы в Мособлдуму и выборы в органы местного самоуправления в Химках, Дубне, Протвине, Егорьевске, Луховицах, Лотошине и Лобне.