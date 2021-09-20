РИАМО - 20 сен. Самовыдвиженец Анатолий Вассерман уступил лидерство, набрав 28,20% голосов по Преображенскому одномандатному избирательному округу №205 в столице после обработки 89,60% протоколов УИК, передает корреспондент РИАМО.

На первое место вышел представитель партии КПРФ Сергей Обухов, он набрал 30,49%. Третье место заняла Алена Попова из «Яблока», у нее 6,97% голосов избирателей, свидетельствуют данные табло инфоцентра ЦИК РФ.

Вечером 19 сентября Вассерман был лидером в своем одномандатном округе, набрав 37,5% голосов.

В Москве 17-19 сентября прошли выборы в Госдуму, в ряде районов – в столичный парламент, а в районе Щукино – выборы муниципальных депутатов.