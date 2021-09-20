РИАМО - 20 сен. Работы по реконструкции продолжаются на станции столичной подземки «Варшавская» бывшей Каховской ветки. Рабочие выполняют монтаж инженерных систем, а также работы по облицовке платформенного участка, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Варшавская» войдет в состав Большой кольцевой линии Мосметро.

«На «Варшавской» проведены работы по демонтажу старых инженерных систем, завершено устройство новой монолитной платформы. В настоящее время идет монтаж новой инженерной инфраструктуры, а также завершаются работы по облицовке платформенной части станции и отделка технических помещений», — сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В ходе реконструкции станции «Варшавская» обновят отделку не только платформ, но и входных зон, уточнили в Москомархитектуре. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что платформу станции украсят мрамором и панно на историческую тему.

Первые два выхода оформят в виде стеклянных павильонов, а выход №3 будет облицован панелями из оцинкованной стали. Кроме того, там появится витраж и вентиляционная решетка из перфорированных панелей, которые будут имитировать огни мегаполиса.

«Этот проект сумел совместить уже привычные пассажирам элементы с качественной современной отделкой. Путевые стены украсят мраморными панелями белого цвета, а также историческими декоративными панно. Контрастом к ним будут выполнены колонны темного цвета, также выполненные из мрамора. В архитектурном решении облицовки вестибюлей используется «диалог» металла и камня, в облицовке центральной части — мотивы сохраняемых панно», — рассказал председатель Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Бывшую Каховскую ветку столичного метро реконструируют для интеграции участка в Большую кольцевую линию. Его протяженность составит 70 км, на новой линии разместится 31 станция, 12 из которых уже открыты для пассажиров.