РИАМО - 20 сен. Прошедшие в России выборы отличаются от предыдущих введением новых систем и количеством дней, что также повлияло на явку, сообщил заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Ильхом Нематов.

«Нынешние выборы отличаются от предыдущих новшествами. Во-первых, это трехдневное голосование <...> что на наш взгляд обеспечивает нормальную явку <...> Во-вторых - использование дистанционного электронного голосования <...> В-третьих - установка камер видеонаблюдения и приглашение наблюдателей от партий и общественных палат», - сказал Нематов.

Он добавил, что в Москве и Подмосковье избирательные участки работали на высоком уровне.

«Мы посетили в Одинцово 11 участков. Несмотря на то, что был рабочий день, уже к обеду проголосовало 90 человек <...> У нас очень была хорошая подробная встреча с председателем избирательной комиссии Москвы», - добавил Нематов.

Он отметил, что миссия наблюдателей не зафиксировала серьезных нарушений, которые повлияли бы на результат голосования.

«Миссия наблюдателей СНГ приходит к выводу, что выборы проведены в соответствии с законодательством, были открытыми и конкурентными», - процитировал Нематов итоговый вердикт миссии наблюдателей по оценке выборов России.

Всероссийские выборы депутатов Госдумы, региональных парламентов и членов местных органов самоуправления (в ряде мест) проходили с 17 по 19 сентября.