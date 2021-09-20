РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 сен. Две ученицы гимназии №6 подмосковного Красногорска стали победителями всероссийского конкурса творческих работ среди представителей поискового движения, сообщил глава горокруга Алексей Спасский.

"Умницы, красавицы, активистки. Курсантки поискового отряда «Герои неба», ученицы гимназии №6 Виктория Коновалова и Данелия Пушкарева выиграли Всероссийский конкурс творческих работ от поискового движения России «Нам доверена память», - написал Спасский в своем Telegram-канале.

Девочки на летних каникулах провели целые научно-исследовательские работы. Их старания были отмечены главным призом – путевкой во Всероссийский детский центр «Орленок» на слет школьных поисковых отрядов, уже в октябре они представят патриотический отряд «Герои неба» и округ.

«Благодаря стараниям наших юных поисковиков и их педагогов подвиги воинов Великой Отечественной войны навсегда останутся в памяти и сердцах россиян разных поколений», - заключил Спасский.