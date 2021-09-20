РИАМО - 20 сен. Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что победа партии на выборах в Госдуму была чистой и честной. Об этом сообщается на сайте Московского областного отделения партии «Единая Россия».

«От себя лично и Центрального избирательного штаба благодарю всех избирателей, кто пришел на участки, дистанционно, кто отдал голоса за «Единую Россию», — сказал Турчак во время выступления в федеральном штабе общественной поддержки ЕР.

Народный артист РФ Владимир Машков подчеркнул, что «россияне поверили не красивым обещаниям конкурентов, а конкретным планам народной программы «Единой России». Настоящими героями избирательной кампании стала первая пятерка кандидатов от партии, добавил актер.

«Уважаемые избиратели, жители нашей огромной страны! Большое вам спасибо за поддержку. Огромное спасибо всем, кто работал в избирательных штабах. Спасибо нашим кандидатам за то, что они с весны работали бок о бок с людьми в регионах. И отдельное спасибо нашей федеральной пятерке», — сказал Машков, подчеркнув, что кандидаты от партии всю избирательную кампанию отработали рядом и вместе с людьми.

Одновременно с выборами в Госдуму проходили прямые выборы глав 9 субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

На выборах нового состава Мособлдумы ЕР одержала уверенную победу. Секретарь подмосковного отделения партии Игорь Брынцалов отметил высокую конкуренцию в некоторых округах, где борьба шла «буквально за каждый голос».

«Несмотря на конкуренцию между партиями и кандидатами мы смогли получить высокую поддержку партийных списков и наших кандидатов по одномандатным округам. Это доверие нашей команде во главе с губернатором Андреем Воробьевым. Теперь у нас есть все возможности для выполнения нашей партийной программы, в формировании которой приняли свыше 700 тыс. жителей Московской области. Спасибо каждому, кто отдал свой голос за «Единую Россию» и наших кандидатов. Мы видим в этой поддержке свою огромную ответственность», — подчеркнул Брынцалов.

Лидер подмосковных единороссов также выразил слова благодарности и всем организаторам голосования в Московской области: членам комиссий, наблюдателям, представителям СМИ за полное и объективное освещение хода голосования.

Выборы в России впервые проходили 17-19 сентября. По итогам обработки 55,01% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) на выборах депутатов Московской областной думы по единому округу лидирует партия «Единая Россия» с 42,32% голосов избирателей.