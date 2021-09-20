РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 сен. Депутатская комиссия по образованию провела выездное заседание на территории нового детского сада на улице Ильинского в квартале «Пироговская ривьера», сообщается на сайте администрации горокруга.

Его проектная мощность рассчитана на 225 мест. Для местных жителей это необходимый и долгожданный объект. Расположенный в центре жилого комплекса, он значительно разгрузит социальные потребности микрорайона. Детский сад №78 получил название «Умка». В октябре он откроет свои двери.

«Объект уже готов к работе. Осталось пройти процедуры оформления всей разрешительной документации. На всех членов комиссии новый детский сад произвел хорошее впечатление. Высокий уровень оснащенности помещений, современное оборудование, просторная территория для прогулок. Считаем, что округ получает замечательный объект, особенно необходимый в микрорайоне», - уточнила председатель комиссии по образованию совета депутатов Мытищ Динора Колонина.

Этой осенью в Мытищах будут открыты три новых детских сада. Еще два объекта находятся в ожидании необходимой разрешительной документации на улице Стрелковой и проспекте Астрахова.

На выездном заседании депутатской комиссии по земельно-имущественным отношениям и экологии был рассмотрен вопрос реализации комплекса мероприятий по расчистке реки Клязьма в рамках программы «Реабилитация малых рек Подмосковья».

«Участок реки, который проходит через микрорайон Пироговский, составляет 3,3 км. Он вошел в первый этап реабилитации Клязьмы. Расчистка русла от донных отложений осуществляется от Пироговского водохранилища до границ с горокругом Пушкино. После чего работы перейдут на территорию наших соседей», - сказал старший инспектор подразделения экологии и природопользования контрольного управления администрации Мытищ Алексей Королев.

Работы по откачке ила и мусора со дна реки начались в июне этого года. Заказчиком является Минэкологии Подмосковья. Общий объект финансирования по государственному контракту составляет 295 миллионов рублей по 3 городским округам – Мытищи, Пушкино, Королев.

«Члены комиссии на месте увидели, как начались работы по реабилитации реки. Уже достаточно много сделано, но контракт рассчитан до конца 2022 года, впереди много работы. По итогу мы должны увидеть результат, сопоставимый с тем, что сейчас есть на Яузе. В том числе разработать проекты по благоустройству набережных», - отметил председатель комиссии по земельно-имущественным отношениям и экологии совета депутатов горокруга Алексей Лаптев.