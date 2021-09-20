РИАМО - 20 сен. Выборы в Подмосковье прошли честно и открыто, с традиционно высокой явкой избирателей, сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

«Выборы завершены. <...> Уже сейчас ясно, что поддержка, которую получила наша партия («Единая Россия» - ред.) на выборах в Госудуму и Мособлдуму, высокая. Московская область, по традиции, показала высокую явку, а также создала все условия для честных выборов. А открытость выборов - свидетельство легитимности и итоговые результаты могут не вызывать сомнений у кандидатов и политических объединений», - написал Брынцалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Всероссийские выборы проходили с 17 по 19 сентября. В Подмосковье жители выбирали депутатов Госдумы, Мособлдумы, также в 7 муниципалитетах проходили выборы в органы местного самоуправления.

Явка на выборах в Подмосковье по состоянию на 18:00 19 сентября составила 41,7%.

Как ранее сообщили в МВД России, выборы в стране прошли без нарушений общественного порядка.