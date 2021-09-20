РИАМО - 20 сен. На Чкаловском стадионе в Щелкове проходит утренняя гимнастика клуба «Активное долголетие», сообщается в группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

Чтобы стать участником программы, необходимо подать заявку на портале «Активное долголетие» или через мобильное приложение «Соцуслуги».

Кроме того, чтобы присоединиться к программе и узнать о всех мероприятиях на территории округа, можно позвонить по телефонам Щелковского комплексного центра социального обслуживания населения: 8(496)562-87-14, 8(496)562-34-11.