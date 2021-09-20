РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 сен. Десять семей прошли диспансеризацию в рамках акции «День семейного здоровья» в городской больнице №2 подмосковного Красногорска 18 сентября, сообщается на странице лечебного учреждения в соцсети «ВКонтакте».

18 сентября в Красногорской горбольнице №2 прошел очередной день семейного здоровья.

Мероприятие включает в себя полную диспансеризацию для всей семьи. В этот раз обследования прошли 10 семей. Взрослых и детей осматривали терапевты, педиатры и узкие специалисты. Пациенты также прививались от гриппа, записывались на ревакцинацию и проходили вакцинацию от COVID-19.