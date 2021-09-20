РИАМО - 20 сен. На территории Московской области отремонтировали еще 3 поста скорой медпомощи. Работы провели в учреждениях Дедовска, Ступина и Нахабина, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

На объектах заменили коммуникации, установили новые окна и двери, выполнили отделку и сантехнические работы.

«Мы продолжаем проводить ремонт наших медицинских учреждений. На плечах сотрудников скорой помощи лежит огромная ответственность, именно поэтому мы постоянно работаем над созданием для них комфортных условий не только работы, но и отдыха», - рассказала зампред правительства области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Ранее были отремонтированы Воскресенская, Реутовская и Чеховская подстанции, обновили также Реутовский, Краснозаводской, Белоозерский, Котельниковский, Сходненский и Дороховский посты скорой помощи.