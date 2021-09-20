РИАМО (КОРОЛЕВ) - 20 сен. О секретах легких родов расскажут в подмосковном Королеве 22 сентября, сообщили «РИАМО в Королеве» в городской больнице.

Бесплатная лекция на тему легких родов пройдет в подмосковном Королеве 22 сентября с 15:00 до 16:00 в конференц-зале королевского роддома. Будущим мамам секреты легких родов раскроет акушерка высшей квалификационной категории Ольга Суворова.

Участницы узнают о том, что нужно делать, чтобы роды прошли на одном дыхании, какие внешние факторы тормозят процесс родов, что такое «хорошо родить» и многое другое.

Для тех,кто ранее не записывался в Школу мам необходима предварительная запись по WhatsApp 8(999)929-37-89 (в сообщении написать фамилию,имя с пометкой «Школа мам»).