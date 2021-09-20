РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 сен. Картины современных художников в сказочной тематике выставили в детском городке «Сказочный» подмосковного Красногорска, экспозицию можно посетить до 1 ноября, сообщается в группе МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

16 картин современных художников, написанных в стиле 8 всемирно известных мастеров, обосновались в парке «Детский городок «Сказочный» в Красногорске. Все картины написаны, как иллюстрации к хорошо знакомым с детства сказкам.

Но сказки эти предстанут перед гостями совершенно по-новому. Им предстоит увидеть, как бы выглядела Дюймовочка, если бы ее нарисовал Марк Шагал, узнать трех поросят на абстрактной картине в стиле Василия Кандинского.

«Подходите к стендам с картинами, рассматривайте героев картины, листайте прямо на месте книги издательства VoiceBook, на основе которых создана выставка, и, перейдя по QR-коду на картине, слушайте увлекательный аудиогид о жизни и творчестве великих художников», - говорится в сообщении.

Отмечается, что интересно будет и детям, и взрослым, а семейная прогулка в парке превратится в настоящую экскурсию в картинную галерею на свежем воздухе.

Выставка открыта для посещения до 1 ноября 2021 года.