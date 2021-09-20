РИАМО - 20 сен. Член партии «Яблоко» Сергей Митрохин лидирует с 25,37% на выборах в Госдуму по одномандатному округу в столице по результатам обработки 97,79% протоколов УИК, передает корреспондент РИАМО.

Митрохин избирается в столичном округе №208.

Самовыдвиженец Олег Леонов набрал 20,70%, член КПРФ Нина Останина получила 12,06% голосов избирателей, свидетельствуют данные табло в инфоцентре Центризбиркома.

Однако по партийным спискам «Яблоко» в Госдуму не проходит, так как партия не пересекла необходимый пятипроцентный барьер.

Выборы в Госдуму проходили в течение 3 дней: с 17 по 19 сентября. «Единая Россия» получила 49,78% голосов на выборах в ГД после обработки 86,37% протоколов УИК.