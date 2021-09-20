РИАМО - 20 сен. По итогам обработки 55,01% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) на выборах депутатов Московской областной думы по единому округу лидирует партия «Единая Россия» с 42,32% голосов избирателей, передает корреспондент РИАМО.

КПРФ набирает 20,39% голосов, ЛДПР - 8,14%, «Справедливая Россия - За правду» - 7,21%, партия «Новые люди» - 5,65%, Партия пенсионеров - 4,75%, «Коммунисты России» - 2,44%, «Зеленые» - 1,98%, «Яблоко» - 1,83%, «Родина» - 1,45%. Такие данные приводятся на табло в инфоцентре ЦИК РФ.

Всероссийские выборы проходили с 17 по 19 сентября. В Подмосковье жители выбирали депутатов Госдумы, Мособлдумы, также в 7 муниципалитетах проходили выборы в органы местного самоуправления.

Выборы в Мособлдуму проводятся по смешанной избирательной системе: 25 кандидатов избираются по партийным спискам и еще 25 кандидатов – по одномандатным избирательным округам.