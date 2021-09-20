РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 сен. В подмосковном Красногорске с начала года пожарные подразделения 214 раз выезжали на тушение пожаров, сообщили «РИАМО в Красногорске» в отделе надзорной деятельности и профилактической работы по горокругу.

С начала года на территории округа произошло 214 пожаров, в результате которых погибли 5 человек и столько же получили травмы. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 272 пожара, 15 человек погибли и еще 15 пострадали.

С начала сентября в Красногорске произошло 24 пожара, в результате которых никто не пострадал.