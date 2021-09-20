РИАМО - 20 сен. Городские службы выполнили очистку 26 и углубление еще 6 пассажирских причалов столицы. Перед проведением работ дно обследовали водолазы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Необходимость таких работ вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что может привести к повреждению теплоходов и негативно повлиять на безопасность пассажирских перевозок», – пояснил Бирюков.

Работы проводились на следующих причалах: «Зарядье», «Патриарший», «Новоспасский мост», «Симоновская набережная», «Большой Каменный мост», «Большой Устьинский мост», «Кленовый бульвар», «Марьино», «Захарково», «Андреевский», «Кутузовский», «Сетунь», «Братеево», «Коломенское», «Крымский мост», «ЦПКиО», «ЦПКиО» (сход Трибуна), «Милицейский».

А также на причалах «Фрунзенская набережная», «Крылатское», «Кунцево», «Верхние Мневники», «Северный», «Фили», «Воробьевы горы», «Печатники», «Гостиница Украина», «Центральный», «Третьяковский» и на трех причалах «Воробьевско-Андреевской набережной».

Крупный бытовой мусор из воды извлекали с помощью крана, установленного на барже, с которой и велась очистка.

Если же акватория требовала более сложного подхода, привлекалось судно, на котором размещен специальный ковш. Им поднимались на борт грунт и иловые отложения.

Работы такого типа – очистка и углубление – впервые проводили в 2020 году. Тогда шла масштабная реконструкция причалов Северного речного вокзала.